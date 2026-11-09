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GEA-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

GEA-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

UBS AG-Analyst Sven Weier hat eine gründliche Analyse des GEA-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
68.10 EUR -0.90 EUR -1.30 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragssituation sei durch die Bank stark, schrieb Sven Weier am Montag zu den Zahlen des Anlagenbauers für das abgelaufene Quartal.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die GEA-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:53 Uhr konnte die Aktie von GEA zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 69,75 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 6,09 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.944 GEA-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 23,4 Prozent. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 09.11.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
12:11 GEA Buy UBS AG
11:56 GEA Market-Perform Bernstein Research
11:36 GEA Outperform RBC Capital Markets
09:31 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 GEA Buy Deutsche Bank AG

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