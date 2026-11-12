GEA-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

GEA-Analyse im Fokus

12.11.26 17:52 Uhr

GEA-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Sebastian Kuenne genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat Gea mit Blick auf den angekündigten Führungswechsel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Mit dem überraschenden, vorzeitigen Abschied des Chefs Stefan Klebert auf eigenen Wunsch gehe Ende April der zentrale Protagonist für die Wiederbelebung des Anlagenbauers in den vergangenen Jahren, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Mit der Geschäftsentwicklung dürfte dies aber nichts zu tun haben, sondern nur mit persönlichen Gründen. Daher erwarte er auch keine Änderung der künftigen Unternehmensstrategie.

Aktienanalyse online: Die GEA-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die GEA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr um 4,3 Prozent auf 70,00 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 12,86 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 856.025 GEA-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 23,8 Prozent aufwärts. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von GEA rechnen Experten am 04.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 10:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 10:51 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.