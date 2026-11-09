GEA-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Neutral ein

GEA-Analyse im Blick

09.11.26 09:33 Uhr

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des GEA-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Akash Gupta.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Neutral" belassen. Der deutlich gestiegene und über dem Konsens liegende Auftragseingang des Anlagenbauers sei das zentrale Ereignis gewesen, schrieb Akash Gupta am Montag nach den Quartalszahlen. Den Ausblick habe der Dax-Konzern bestätigt. An den Konsensschätzungen dürfte sich nur wenig ändern.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die GEA-Aktie musste um 09:16 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 69,05 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 1,52 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.188 GEA-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 22,1 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 09.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.