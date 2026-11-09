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GEA-Analyse im Blick

GEA-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Neutral ein

GEA-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Neutral ein

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des GEA-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Akash Gupta.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
68.10 EUR -0.90 EUR -1.30 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Neutral" belassen. Der deutlich gestiegene und über dem Konsens liegende Auftragseingang des Anlagenbauers sei das zentrale Ereignis gewesen, schrieb Akash Gupta am Montag nach den Quartalszahlen. Den Ausblick habe der Dax-Konzern bestätigt. An den Konsensschätzungen dürfte sich nur wenig ändern.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die GEA-Aktie musste um 09:16 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 69,05 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 1,52 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.188 GEA-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 22,1 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 09.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

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Datum Rating Analyst
09:31 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 GEA Hold Warburg Research

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