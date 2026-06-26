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Gea erhöht Jahresprognose - Quartal erfolgreicher als gedacht

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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer GEA blickt nach einem überraschend erfolgreichen Quartal optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. 2026 werde das organische Umsatzwachstum bei sechs bis acht Prozent liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Bisher war Gea von fünf bis sieben Prozent ausgegangen. Die Ebitda-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Restrukturierungsaufwand soll bei 17,0-17,4 statt wie bisher bei 16,6 bis 17,2 Prozent liegen.

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Im zweiten Quartal war der Umsatz den Angaben zufolge um zehn Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 1,44 Milliarden Euro gestiegen. Die im Auftrag des Unternehmens befragten Analysten waren von 1,38 Milliarden Euro ausgegangen. Das Ebitda vor Restrukturierungsaufwand legte um 15,6 Prozent auf 250 Millionen Euro (Experten: 233) zu. Die entsprechende Marge stieg von 16,5 auf 17,4 (Experten: 16,9) Prozent./he

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DatumRatingAnalyst
09.07.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 GEA Buy UBS AG
06.07.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 GEA Outperform RBC Capital Markets