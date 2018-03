Gea Group braucht neuen Vorstandschef

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Dem Maschinenbauer Gea Group (GEA) steht ein Wechsel an der Führungsspitze ins Haus. Der langjährige Vorstandsvorsitzende, Jürg Oleas (60), habe am Sonntag Aufsichtsratschef Helmut Perlet darüber informiert, dass er für eine Verlängerung seiner Amtszeit über den 31. Dezember 2019 hinaus nicht zur Verfügung steht, teilte der Konzern am Wochenende mit. Geplant sei, dass Oleas bereits zur Hauptversammlung im April 2019 aus dem Vorstand auszuscheide.

Der Aufsichtrat will nun zeitnah über das weitere Vorgehen beraten und den Auswahlprozess einleiten. Ziel ist es, bis Ende 2018 einen Nachfolger für Oleas bestellen zu können. Der Manager sitzt seit 2001 im Vorstand und führt den Konzern seit November 2004.

Gea Group wird derzeit umgebaut und hatte zuletzt mit seinen Zahlen für 2017 und seiner Prognose für 2018 den Markt enttäuscht. Dem Management sitzen zudem aktivistische Investoren im Nacken. Im vergangenen Jahr waren der belgische Unternehmer Albert Frère und der US-Investor Paul Singer bei Gea Group eingestiegen./she