GEA-Aktie gibt nach: Anlagenbauer begibt Wandelschuldverschreibung in dreistelliger Millionenhöhe
Der Anlagenbauer GEA verschafft sich durch eine Wandelanleihe frisches Geld.
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Diese habe ein Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro und eine Laufzeit bis 2031, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Der Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt bei 1,25 Prozent. Die Wandelanleihen werden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wird ausgeschlossen. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 35 und 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt.
Den Nettoerlös will GEA für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Dazu gehöre auch die Finanzierung eines Teils des im August angekündigten Rückkaufs eigener Aktien.
Die GEA-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,27 Prozent auf 68,90 Euro.
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DÜSSELDORF (dpa-AFX)
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Bildquellen: GEA, GEA