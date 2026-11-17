GEA nimmt Kapital auf

Der Anlagenbauer GEA verschafft sich durch eine Wandelanleihe frisches Geld.

Den Nettoerlös will GEA für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Dazu gehöre auch die Finanzierung eines Teils des im August angekündigten Rückkaufs eigener Aktien.

Diese habe ein Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro und eine Laufzeit bis 2031, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Der Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt bei 1,25 Prozent. Die Wandelanleihen werden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wird ausgeschlossen. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 35 und 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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