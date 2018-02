Gea platziert Schuldscheindarlehen über 250 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anlagenbauer Gea hat sich über ein Schuldscheindarlehen 250 Millionen Euro besorgt. Die Papiere werden nach Angaben des im MDAX notierten Unternehmens in vier Tranchen ausgegeben, mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren. Sie seien unterteilt in einen fixen und variabel verzinsten Teil. Platziert wurde das Schuldscheindarlehen bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland. Das Orderbuch war den Angaben zufolge mehrfach überzeichnet.

"Mit dem Schuldscheindarlehen nutzen wir das derzeit positive Kapitalmarktumfeld und gehen nach mehreren Jahren wieder langfristige Finanzverbindlichkeiten ein, um kurzfristige bilaterale Banklinien zu ersetzen", sagte Finanzvorstand Helmut Schmale.

February 26, 2018 08:38 ET (13:38 GMT)