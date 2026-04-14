Geberit Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Anträgen zu
Werte in diesem Artikel
|
Geberit AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Werbung
Werbung
An der 27. ordentlichen Generalversammlung der Geberit AG in Rapperswil-Jona wurden sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen.
Lesen Sie mehr unter: www.geberit.com/medienmitteilung. Zusätzliche Informationen finden Sie unter: www.geberit.com
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Werbung
Werbung
Ende der Medienmitteilungen
2309278 15.04.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Geberit
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geberit
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent