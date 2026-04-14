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Geberit Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

15.04.26 18:28 Uhr
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Geberit AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Geberit Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

15.04.2026 / 18:28 CET/CEST

An der 27. ordentlichen Generalversammlung der Geberit AG in Rapperswil-Jona wurden sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen.

Lesen Sie mehr unter: www.geberit.com/medienmitteilung. Zusätzliche Informationen finden Sie unter: www.geberit.com

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


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2309278  15.04.2026 CET/CEST

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