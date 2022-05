Geberkonferenz in Warschau sammelt Geld für Ukraine-Hilfe

WARSCHAU (dpa-AFX) - In Polen tritt am Donnerstag eine internationale Geberkonferenz zusammen, um Geld für humanitäre Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine zu sammeln. Die von Polen und Schweden gemeinsam organisierte Veranstaltung soll um 12.00 Uhr in Warschau beginnen. Partner der Konferenz sind nach Angaben der Organisatoren die Präsidenten der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates. Auch die Vereinten Nationen beteiligen sich.

Die Geberkonferenz findet nach Angaben des polnischen Regierungssprechers Piotr Müller als hybride Veranstaltung auf Ebene der Staats- und Regierungschefs statt. Auch Vertreter von globaler Finanzinstitutionen und von Hilfsorganisationen werden erwartet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll per Videoschalte zu den Teilnehmern sprechen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wollte sich via Video an die Konferenz wenden.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen benötigen in der Ukraine als 12 Millionen Menschen dringend humanitäre Hilfe, darunter Nahrung, medizinische Versorgung und Unterkünfte. Vor Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar lebten in dem Land 44 Millionen Menschen.