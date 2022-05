Borouge-Aktie: Börsengag von OMV-Tochter wohl deutlich überzeichnet

Insgesamt habe es Gebote von 80 Milliarden Dollar gegeben, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters. Das Angebot sei damit in etwa 40-fach überzeichnet gewesen. Borouge und Adnoc wollten sich nicht dazu äußern.

Von institutionellen Investoren, darunter die weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock und Fidelity, seien Aufträge in der Höhe von 63 Milliarden Dollar eingesammelt worden, sagten die beiden Insider, die namentlich nicht genannt werden wollten. Die Nachfrage von Privatinvestoren, darunter Mitarbeiter des Unternehmens, belaufe sich auf insgesamt 17 Milliarden Dollar. Das ist die höchste Nachfrage bei einem Börsengang in den Vereinigten Arabischen Emiraten seit fast zwei Jahrzehnten.

Borouge stellt sogenannte Polyolefine her, Kunststoffe, die in Verpackungen, im Automobilbau oder im medizinischen Bereich zum Einsatz kommen. Der Angebotspreis für den Börsengang wurde in der Vorwoche mit 2,45 Dirham (0,67 Dollar) festgelegt. Borouge kam damit auf eine Gesamtbewertung von 20 Milliarden Dollar. Der Börsengang sollte zwei Milliarden Dollar in die Kassen spülen.

Dubai (Reuters)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Borouge Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Borouge Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Borouge

Bildquellen: OMV, Tupungato / Shutterstock.com