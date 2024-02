Gedämpfte Konsumlaune

Der Supermarktkonzern Walmart erwartet wegen Kaufzurückhaltung seiner Kunden ein schwächeres Wachstum im neuen Geschäftsjahr.

"Sie sind wählerisch", sagte Finanzvorstand John David Rainey am Dienstag der Nachrichtenagentur Bloomberg. Konsumenten kauften zwar weiter regelmäßig ein, gäben jedoch weniger Geld aus. Die gedämpfte Konsumlaune dürfte in dem bis Ende Januar 2025 laufenden Geschäftsjahr in Teilen anhalten, erklärte der Manager. Der Umsatz dürfte zu konstanten Wechselkursen nur ein Wachstum von drei bis vier Prozent erreichen.

Der US-Shopping-Riese kündigte bei der Zahlenvorlage für das abgeschlossene Geschäftsjahr in Bentonville (US-Bundesstaat Arkansas) zudem die milliardenschwere Übernahme des Smart-TV-Herstellers VIZIO an. Für den Zukauf will Walmart-Chef Doug McMillon rund 2,3 Milliarden US-Dollar (rund 2,1 Mrd Euro) in die Hand nehmen. Der Manager hofft, Kunden durch VIZIO besser an den Walmart-Konzern binden zu können.

Wie Walmart weiter mitteilte, war der Gesamtumsatz im abgeschlossenen Geschäftsjahr (per Ende Januar) währungsbereinigt noch um 5,5 Prozent auf gut 648 Milliarden US-Dollar geklettert. Unter dem Strich verdiente Walmart mit 15,5 Milliarden Dollar knapp ein Drittel mehr als im Jahr zuvor.

Die an der NYSE gelistete Walmart-Aktie klettert vorbörslich um 4,23 Prozent auf 177,57 Dollar.

/ngu/stw/jha/

BENTONVILLE (dpa-AFX)