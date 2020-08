Dow Jones meistert knapp grünen Wochenstart

Der Dow Jones gewann zur Startglocke 0,13 Prozent auf 27.970,05 Punkte.

Damit kommt der bekannteste Aktienindex der USA den vierten Tag in Folge kaum vom Fleck. Durchwachsene Konjunkturdaten hatten keinen erkennbaren Kurseinfluss.

Sino-amerikanischer Konflikt nimmt wieder an Fahrt auf

Zudem nehmen die Spannungen zwischen den USA und China wieder zu: Kreisen zufolge wurden Gespräche zwischen China und den USA über Fortschritte im Handelsabkommen beider Länder verschoben. Außerdem erhöhte US-Präsident Donald Trump den Druck auf den chinesischen Mutterkonzern der Video-App TikTok, seine Aktivitäten in den Vereinigten Staaten zu verkaufen.

CureVac-Aktie nach IPO im Fokus

Einige Unternehmensnachrichten aus der Pharmabranche wurden indes positiv aufgenommen. So sprang die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac nach dem raketenhaften Börsengang am Freitag weiter nach oben. Der Finanzchef des Unternehmens, das an einem Corona-Impfstoff arbeitet, hatte am Wochenende der "Financial Times" erklärt, man wolle mit einem möglichen Impfstoff auch Gewinne erzielen. "Wir können das nicht zum Selbstkostenpreis machen. Wir haben Investoren, die seit zehn Jahren Geld in das Unternehmen stecken, also sollte es eine kleine Rendite für sie geben", sagte Pierre Kemula.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, spirit of america / Shutterstock.com