Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Geely am Montagmittag ins Plus

Die Aktie von Geely gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Geely-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 0,996 EUR.

Um 13:55 Uhr sprang die Geely-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 0,996 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geely-Aktie bei 0,997 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,990 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 244.001 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,560 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,669 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 0,901 EUR. Abschläge von 9,492 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,484 CNY je Geely-Aktie.

