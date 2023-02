Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Geely 1,55 EUR

Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 04:22 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 1,56 EUR. Die Geely-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,56 EUR aus. Bei 1,53 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.603 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.06.2022 bei 2,31 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geely-Aktie derzeit noch 32,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2022 bei 1,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,78 Prozent.

Geely wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 20.03.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,504 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com