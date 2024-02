Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 0,879 EUR.

Um 15:54 Uhr rutschte die Geely-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 0,879 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Geely-Aktie bis auf 0,862 EUR. Mit einem Wert von 0,878 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 169.478 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,560 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 77,472 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,862 EUR am 01.02.2024. Mit Abgaben von 1,980 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2023 0,487 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

