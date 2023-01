Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely wird am Vormittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Geely 1,38 EUR

Die Geely-Aktie musste um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 1,36 EUR. Die Abwärtsbewegung der Geely-Aktie ging bis auf 1,36 EUR. Bei 1,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 03.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,46 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 26,73 Prozent sinken.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Geely wird am 22.03.2023 gerechnet. Am 20.03.2024 wird Geely schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,525 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com