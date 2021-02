Geely-Aktie aktuell: Geely macht Boden gut

Aktien in diesem Artikel Geely 3,23 EUR

Das Papier von Geely konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 3,2 Prozent auf 3,23 EUR. Die Geely-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,23 EUR. Bei 3,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.030 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,62 EUR an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2020 Kursverluste bis auf 1,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 1,35 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Geely Automobile Holdings Limited ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen.

