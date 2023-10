Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ OTC-Handel bei 1,17 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Geely-Aktie kam im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,17 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geely-Aktie bei 1,19 USD. Die Geely-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,16 USD nach. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 1,18 USD. Zuletzt wechselten 47.689 Geely-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,70 USD erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,07 USD. Dieser Wert wurde am 29.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,55 Prozent.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Geely am 20.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,917 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

BYD-Aktie, NIO-Aktie & Co.: Diese Faktoren könnten einen Siegeszug der chinesischen Elektroauto-Marken in Europa verhindern

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla senkt in China erneut die Preise

VW-Aktie, Mercedes-Benz-Aktie und BMW-Aktie uneins: Deutscher Automarkt beschleunigte Wachstum im Juni