Blick auf Geely-Kurs

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

02.10.25 12:07 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 2,15 EUR.

Das Papier von Geely legte um 11:42 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,2 Prozent auf 2,15 EUR. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,15 EUR an. Bei 2,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Frankfurt 9.426 Geely-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2025 auf bis zu 2,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,27 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2024 auf bis zu 1,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 36,91 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,330 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,479 CNY aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Geely am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,97 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 83,94 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,36 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2025 1,56 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

