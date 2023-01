Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Geely 1,42 EUR

Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 1,44 EUR. Der Kurs der Geely-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,44 EUR zu. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 13.458 Geely-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2022 auf bis zu 2,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,73 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2022 Kursverluste bis auf 1,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 34,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.03.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Geely rechnen Experten am 20.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 0,525 CNY je Aktie aus.

