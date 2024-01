Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren fliehen am Vormittag aus Geely

Geely im Blick

Die Aktie von Geely gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,9 Prozent bei 1,05 USD.

Die Geely-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr um 5,9 Prozent auf 1,05 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Geely-Aktie ging bis auf 1,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,10 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 134.911 Geely-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,70 USD. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,37 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,96 USD ab. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 9,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 19.03.2025 dürfte Geely die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 0,484 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

