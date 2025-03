Aktienentwicklung

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Geely am Mittag ins Plus

03.03.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Geely gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 2,22 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Geely 2,22 EUR 0,03 EUR 1,46% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Geely-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:54 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 2,22 EUR. Die Geely-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,22 EUR. Bei 2,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 86.268 Geely-Aktien gehandelt. Am 27.02.2025 markierte das Papier bei 2,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 0,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 60,79 Prozent wieder erreichen. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,220 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,417 CNY. Am 14.11.2024 legte Geely die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 24.03.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,46 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Geely-Aktie ZEEKR-Aktie höher: Wollen Audi, BMW und Mercedes in China 2025 überholen Xiaomi-Aktie klettert auf Rekordhoch - chinesisches Subventionsprogramm stützt Volvo Cars-Aktie tiefrot: Volvo Cars prognostiziert Turbulenzen nach Gewinneinbruch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Geely Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com