Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag kaum verändert

Die Geely-Aktie zeigte sich um 12:03 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 1,09 EUR. Die Geely-Aktie legte bis auf 1,09 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Geely-Aktie ging bis auf 1,07 EUR. Mit einem Wert von 1,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 253.099 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 29.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 52,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,05 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.08.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 21.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 0,540 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

