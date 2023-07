Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Geely. Zuletzt sprang die Geely-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 1,17 EUR zu.

Um 11:57 Uhr konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,9 Prozent auf 1,17 EUR. Der Kurs der Geely-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,19 EUR zu. Bei 1,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Geely-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 326.023 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 95,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geely-Aktie. Am 14.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.08.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 21.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 0,532 CNY im Jahr 2023 aus.

