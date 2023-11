Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 1,13 EUR.

Um 12:02 Uhr ging es für das Geely-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 1,13 EUR. Der Kurs der Geely-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,15 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,13 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 174.002 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,56 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 27,44 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 1,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 8,89 Prozent wieder erreichen.

Geely dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Am 19.03.2025 wird Geely schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,486 CNY je Geely-Aktie belaufen.

