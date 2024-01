Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Geely. Das Papier von Geely gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 0,967 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:55 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 0,967 EUR. In der Spitze fiel die Geely-Aktie bis auf 0,966 EUR. Bei 0,969 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 85.090 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2023 markierte das Papier bei 1,560 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 61,320 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,901 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,805 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Geely wird am 20.03.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Geely-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,484 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Volvo-Cars-Aktie verliert: Chinesischer Mehrheitsaktionär Geely platziert Aktien

Porsche, BYD & Co. mit höherer System-Spannung bei Elektroautos - zieht Tesla bald nach?

MG, BYD, NIO & Co.: E-Autos aus China werden in Europa beliebter - Gute Qualität zu erschwinglichen Preisen