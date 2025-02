Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely springt am Vormittag hoch

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Geely. Das Papier von Geely legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 6,1 Prozent auf 1,96 EUR.

Um 09:11 Uhr wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 6,1 Prozent auf 1,96 EUR nach oben. Bei 1,97 EUR markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,96 EUR. Zuletzt wechselten 33.855 Geely-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 0,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 0,87 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,440 CNY.

Am 14.11.2024 äußerte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Geely am 20.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Geely.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 1,47 CNY im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

