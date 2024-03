Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagnachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Geely gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 0,997 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 15:34 Uhr rutschte die Geely-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,8 Prozent auf 0,997 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geely-Aktie bisher bei 0,991 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,015 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 154.109 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,323 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 24,648 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2024 (0,862 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 13,556 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,210 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 CNY.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 20.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,486 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Volvos E-Tochter Polestar in der Bredouille: Darum dürften auch andere Tesla-Konkurrenten mit Herausforderungen zu kämpfen haben

Tesla-Konkurrent Polestar bringt Modell ohne Heckscheibe auf den Markt

Konkurrenz für Tesla: Projektoren, Kühlschränke & Co. - Chinesische EV-Hersteller setzen sich mit neuen Technologien von Rivalen ab