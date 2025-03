Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag im Keller

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Geely. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 6,0 Prozent auf 2,05 EUR.

Die Geely-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:10 Uhr um 6,0 Prozent auf 2,05 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Geely-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,05 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 2,07 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 28.926 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2025 erreicht. Gewinne von 14,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,87 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 57,46 Prozent sinken.

Für Geely-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,417 CNY ausgeschüttet werden.

Am 14.11.2024 äußerte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 24.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,46 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

