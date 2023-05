Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Geely 1,11 EUR

Um 15:53 Uhr wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 1,11 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geely-Aktie bisher bei 1,11 EUR. Mit einem Wert von 1,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 65.604 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 2,31 EUR markierte der Titel am 29.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 51,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,05 EUR. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 5,35 Prozent würde die Geely-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 23.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 21.08.2024 dürfte Geely die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 0,540 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

