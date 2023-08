Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Freitagmittag ohne große Veränderung

So entwickelt sich Geely

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Geely. Im Tradegate-Handel kam die Geely-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 1,28 EUR.

Bei der Geely-Aktie ließ sich um 12:03 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 1,28 EUR. In der Spitze legte die Geely-Aktie bis auf 1,28 EUR zu. Die Geely-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,26 EUR nach. Bei 1,28 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.300 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 78,91 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,05 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 21,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 22.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 21.08.2024 dürfte Geely die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Geely-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,515 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

