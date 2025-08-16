DAX23.775 +0,8%ESt505.343 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl67,01 -0,6%Gold3.546 -0,4%
Blick auf Geely-Kurs

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag tiefer

04.09.25 12:05 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittag tiefer

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,8 Prozent auf 2,02 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:35 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,8 Prozent auf 2,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Geely-Aktie bis auf 2,00 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,00 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 100 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 1,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 50,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Geely-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,471 CNY aus.

Am 14.08.2025 lud Geely zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,97 HKD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Geely im vergangenen Quartal 83,94 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geely 59,36 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Geely am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,58 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

