Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Nachmittag seitwärts

Aktien in diesem Artikel Geely 1,14 EUR

0,94% Charts

News

Analysen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 16:00 Uhr die Geely-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 1,13 EUR. Die Geely-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,15 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Geely-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,13 EUR aus. Bei 1,13 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 191.881 Geely-Aktien umgesetzt.

Bei 2,31 EUR markierte der Titel am 29.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 51,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,05 EUR am 14.03.2023. Mit Abgaben von 7,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geely-Bilanz für Q2 2023 wird am 23.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 21.08.2024 werfen.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,548 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Rheinmetall-Aktie höher: Rheinmetall erhält Aufträge für Elektroauto-Bauteile von Geely

KBA: 2023 bisher weniger Neuwagen mit alternativem Antrieb zugelassen

CATL gewährt chinesischen Autobauern Rabatte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Geely Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com