Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag im Bärenmodus

Ingmar Königshofen schaut sich heute Abend im Online-Seminar ab 18 Uhr die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Heute im Fokus

Gas-Lieferstopp belastet: DAX tiefrot -- Wall Street im Feiertag -- Auslieferung von Omikron-Impfstoffen schon in dieser Woche -- Entscheidung über Porsche-IPO steht bevor -- Siemens Energy im Fokus

Mehrwertsteuersenkung auf Gas kostet Staat offenbar mehrere Milliarden Euro. Uniper und Woodside kooperieren bei LNG-Lieferungen - Gas-Rationierung in Deutschland nicht ausgeschlossen. Bayer zahlt Millionenbetrag bei US-Vergleich. JPMorgan will offenbar in deutsches Privatkundengeschäft vordringen. Zunächst keine weiteren Verhandlungen zwischen Lufthansa und Piloten geplant.