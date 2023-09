Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Nachmittag im Minus

So bewegt sich Geely

Die Aktie von Geely gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,5 Prozent auf 1,17 EUR.

Die Aktie verlor um 15:32 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,5 Prozent auf 1,17 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Geely-Aktie bis auf 1,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 75.764 Geely-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.09.2022 bei 1,87 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2023 (1,05 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geely-Aktie 10,20 Prozent sinken.

Geely wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geely einen Gewinn von 0,485 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

