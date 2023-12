Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Geely im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Geely. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 0,962 EUR.

Die Geely-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 0,962 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Geely-Aktie bis auf 0,938 EUR. Mit einem Wert von 0,950 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 470.148 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,560 EUR erreichte der Titel am 01.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,141 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.12.2023 Kursverluste bis auf 0,938 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 2,484 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 19.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Geely.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 0,483 CNY im Jahr 2023 aus.

