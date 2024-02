Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Bullen treiben Geely am Mittag an

Geely im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Geely. Zuletzt konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 7,9 Prozent auf 0,966 EUR.

Um 12:04 Uhr sprang die Geely-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,9 Prozent auf 0,966 EUR zu. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,979 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,963 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 311.068 Stück.

Am 07.02.2023 markierte das Papier bei 1,470 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geely-Aktie derzeit noch 52,190 Prozent Luft nach oben. Am 01.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,862 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 12,118 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,487 CNY je Aktie belaufen.

