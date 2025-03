Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Geely. Zuletzt wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 2,14 EUR nach oben.

Um 09:22 Uhr stieg die Geely-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 2,14 EUR. Die Geely-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,14 EUR. Mit einem Wert von 2,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 810 Geely-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,35 EUR erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 8,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 0,87 EUR. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 59,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Geely-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,481 CNY aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geely am 14.11.2024 vor.

Die Geely-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.03.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 24.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Geely im Jahr 2024 1,47 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

ZEEKR-Aktie höher: Wollen Audi, BMW und Mercedes in China 2025 überholen

Xiaomi-Aktie klettert auf Rekordhoch - chinesisches Subventionsprogramm stützt

Volvo Cars-Aktie tiefrot: Volvo Cars prognostiziert Turbulenzen nach Gewinneinbruch