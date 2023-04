Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely schiebt sich am Mittag vor

Aktien in diesem Artikel Geely 1,13 EUR

-0,32% Charts

News

Analysen

Die Geely-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:27 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 1,14 EUR. In der Spitze legte die Geely-Aktie bis auf 1,14 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,14 EUR. Der Tagesumsatz der Geely-Aktie belief sich zuletzt auf 106.853 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,31 EUR erreichte der Titel am 29.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 50,65 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2023 Kursverluste bis auf 1,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,12 Prozent.

Am 23.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Geely dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 21.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,539 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Rheinmetall-Aktie höher: Rheinmetall erhält Aufträge für Elektroauto-Bauteile von Geely

KBA: 2023 bisher weniger Neuwagen mit alternativem Antrieb zugelassen

CATL gewährt chinesischen Autobauern Rabatte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Geely Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com