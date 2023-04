Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Geely

Aktien in diesem Artikel Geely 1,13 EUR

Die Geely-Aktie notierte um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 1,22 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Geely-Aktie bis auf 1,21 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 1,23 USD. Zuletzt wechselten 61.300 Geely-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,45 USD. Dieser Kurs wurde am 29.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geely-Aktie mit einem Kursplus von 50,20 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.10.2022 bei 1,07 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 14,02 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 23.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.08.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 0,539 CNY je Aktie aus.

