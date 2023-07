Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Vormittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Geely. Zuletzt ging es für die Geely-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 1,27 USD.

Das Papier von Geely befand sich um 23:20 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 1,2 Prozent auf 1,27 USD ab. Das Tagestief markierte die Geely-Aktie bei 1,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,24 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 85.182 Geely-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,35 USD. Dieser Kurs wurde am 20.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 46,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,07 USD. Dieser Wert wurde am 29.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 18,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.08.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 21.08.2024 dürfte Geely die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geely-Aktie in Höhe von 0,510 CNY im Jahr 2023 aus.

