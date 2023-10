Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag schwächer

Blick auf Geely-Kurs

Die Aktie von Geely gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Geely-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 1,14 USD.

Um 23:20 Uhr fiel die Geely-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 1,14 USD ab. Bei 1,12 USD markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,14 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 105.538 Geely-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,70 USD erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,78 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,07 USD. Dieser Wert wurde am 29.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 6,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Geely rechnen Experten am 19.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Geely-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,481 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Deutscher Automarkt stagniert im September

BYD-Aktie, NIO-Aktie & Co.: Diese Faktoren könnten einen Siegeszug der chinesischen Elektroauto-Marken in Europa verhindern

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla senkt in China erneut die Preise