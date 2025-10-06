Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 2,07 EUR abwärts.

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 2,07 EUR. Das Tagestief markierte die Geely-Aktie bei 2,07 EUR. Bei 2,11 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 64.843 Geely-Aktien gehandelt.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,35 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,07 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.10.2024 Kursverluste bis auf 1,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,330 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,479 CNY.

Geely gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,39 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geely noch ein Gewinn pro Aktie von 0,97 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,94 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,36 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Geely veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Geely im Jahr 2025 1,56 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

