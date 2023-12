Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Geely im Blick

Die Aktie von Geely hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Geely-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 0,965 EUR.

Die Geely-Aktie bewegte sich um 12:03 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 0,965 EUR. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,972 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Geely-Aktie bei 0,957 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,967 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 104.513 Stück.

Am 01.02.2023 markierte das Papier bei 1,560 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 38,127 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.12.2023 auf bis zu 0,938 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,798 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Geely am 20.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 19.03.2025 dürfte Geely die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 0,483 CNY in den Büchern stehen haben wird.

