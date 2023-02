Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely tendiert am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Geely 1,44 EUR

Die Geely-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 12:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 1,44 EUR. Die Geely-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,44 EUR aus. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,42 EUR.

Bei 2,30 EUR markierte der Titel am 28.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2022 bei 1,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geely-Aktie mit einem Verlust von 33,60 Prozent wieder erreichen.

Voraussichtlich am 22.03.2023 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Geely-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 20.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Geely ein EPS in Höhe von 0,504 CNY in den Büchern stehen haben wird.

