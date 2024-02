Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Bullen treiben Geely am Vormittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Geely zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Geely-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 9,3 Prozent auf 1,06 USD.

Um 23:20 Uhr konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 9,3 Prozent auf 1,06 USD. Die Geely-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,06 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Geely-Aktien beläuft sich auf 364.149 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 1,57 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geely-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,91 USD ab. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 16,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Geely am 20.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,481 CNY je Aktie in den Geely-Büchern.

