Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely gewinnt am Nachmittag kräftig

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Geely. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 9,9 Prozent auf 2,18 EUR zu.

Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:00 Uhr in Grün und gewann 9,9 Prozent auf 2,18 EUR. Bei 2,18 EUR markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,17 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 669.278 Geely-Aktien.

Am 07.02.2025 markierte das Papier bei 2,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,87 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 150,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Geely-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,437 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geely 0,220 HKD aus.

Geely ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 24.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,46 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

