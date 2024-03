Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Geely. Die Geely-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 0,989 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 1,1 Prozent auf 0,989 EUR. Bei 0,974 EUR markierte die Geely-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,994 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 91.080 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,323 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 33,745 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,862 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,883 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,210 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,486 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

