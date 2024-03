Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Geely am Vormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 0,974 EUR nach.

Die Geely-Aktie gab im Tradegate-Handel um 08:58 Uhr um 2,6 Prozent auf 0,974 EUR nach. Die Geely-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,974 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,994 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53.104 Geely-Aktien umgesetzt.

Bei 1,323 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,777 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,862 EUR. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geely-Aktie 13,070 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Geely-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geely 0,210 HKD aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Geely am 20.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

In der Geely-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,486 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

